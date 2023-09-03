抄襲外國藝術作品 葉永青判賠540萬
【本報綜合報道】中國藝術家葉永青的作品享譽國內外藝術界，但2019年被比利時藝術家西爾萬（Christian Silvain）指控抄襲，透過拍賣獲得巨額利益。西爾萬提起訴訟，但葉沒有回應並逃避接收法院所寄的訴訟文書。內地傳媒上周六報道，北京知識產權法院判葉支付西爾萬500萬元（人民幣‧下同，約540萬港元）賠償。
比利時藝術家指控 北京法院判決
西爾萬當年表示，發現葉永青抄襲他的作品，包括他1980年代創作的作品，如鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機等，直言「除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的」。葉永青曾經任教的四川美院發表聲明，指一經查實絕不姑息，但其後改為暫時不調查。西爾萬之後提出訴訟，要求對方判償約5,405萬元（約5,840萬港元）。葉永青一度以「管轄權提出異議」為由提起上訴，被北京市高級人民法院駁回。
北京知識產權法院上周二就該侵害著作權糾紛案做出一審判決，除了賠償金外，葉永青亦要立即停止涉案侵權行為，並在官媒報章中縫以外版面發表致歉聲明，向西爾萬賠禮道歉，消除影響；同時駁回西爾萬其他訴訟請求。西爾萬上周四在社交媒體證實勝訴消息，稱「經過4年的等待，我們贏得了在中國的審判」。
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