抄襲外國藝術作品 葉永青判賠540萬

【本報綜合報道】中國藝術家葉永青的作品享譽國內外藝術界，但2019年被比利時藝術家西爾萬（Christian Silvain）指控抄襲，透過拍賣獲得巨額利益。西爾萬提起訴訟，但葉沒有回應並逃避接收法院所寄的訴訟文書。內地傳媒上周六報道，北京知識產權法院判葉支付西爾萬500萬元（人民幣‧下同，約540萬港元）賠償。

比利時藝術家指控 北京法院判決

西爾萬當年表示，發現葉永青抄襲他的作品，包括他1980年代創作的作品，如鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機等，直言「除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的」。葉永青曾經任教的四川美院發表聲明，指一經查實絕不姑息，但其後改為暫時不調查。西爾萬之後提出訴訟，要求對方判償約5,405萬元（約5,840萬港元）。葉永青一度以「管轄權提出異議」為由提起上訴，被北京市高級人民法院駁回。