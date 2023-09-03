鐵路暑期載客8.3億人次創新高
【本報綜合報道】內地傳媒引述中國國家鐵路集團有限公司指，為期62天的鐵路暑運上周四結束，7月1日至當天全國鐵路累計發送旅客8.3億人次，創暑運旅客發送量歷史新高。國家鐵路同期累計發送6.4億噸貨物，貨物運輸保持穩定運行，鐵路運輸安全有序。
國鐵集團運輸部門負責人表示，今年暑運鐵路運輸需求客貨兩旺，學生流、旅遊流、探親流疊加，電煤、糧食等重點物資保供任務繁重。期間全國鐵路日均開行旅客列車達10,269列，鐵路12306單日售票量最高達1,910萬張，單日旅客發送量最高達1,569萬人次；中老鐵路、廣深港高鐵香港段分別發送跨境旅客2.6萬人次、472萬人次。
旅客量十大城市北京居首
暑運期間，出發和到達旅客量居前10位的城市分別為北京、廣州、上海、成都、杭州、深圳、武漢、西安、長沙、南京，10大熱門線路分別為廣州至深圳至香港、北京至天津、上海至杭州、重慶至成都、廣州至珠海、北京至上海、昆明至大理、杭州至寧波、廣州至長沙、成都至綿陽。
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