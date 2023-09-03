鐵路暑期載客8.3億人次創新高

旅客量十大城市北京居首

暑運期間，出發和到達旅客量居前10位的城市分別為北京、廣州、上海、成都、杭州、深圳、武漢、西安、長沙、南京，10大熱門線路分別為廣州至深圳至香港、北京至天津、上海至杭州、重慶至成都、廣州至珠海、北京至上海、昆明至大理、杭州至寧波、廣州至長沙、成都至綿陽。