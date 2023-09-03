馬戲團失火演員燒傷 當局審查

【本報綜合報道】山西晉中榆次區烏金山狂歡谷主題公園有馬戲團演員上周二進行電單車表演時，籠內突然起火，幸成功逃生，但受傷需要送往醫院治療。烏金山旅遊開發公司翌日發表聲明，指已經調整馬戲演出節目，並組織開展對場館、道具的安全檢查，確保演出的安全及質量。

疏散遊客 未波及建築物

事發時，烏金山旅遊區五國皇家大馬戲演出正表演環球飛車節目。兩名表演者騎電單車在一個球狀裝置內部表演，其中一人疑似撞擊後突然墜落，球狀裝置內立即起火，另一人騎電單車繞着火躲避，現場觀眾發出驚呼。表演裝置外的工作人員立即拿滅火器救火，十餘秒後火勢被撲滅，一名表演者躺在地上，有人為其解除身上的裝備，之後現場遊客被疏散至安全區域，火警未對周邊建築物及遊客生命財產造成損失。