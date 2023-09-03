台鐵出軌列車再檢死者骸骨

外界質疑事件涉疏忽，批評蔡英文政府不尊重、不認真。台鐵局長杜微昨對於只做保存列車、完全沒有把其他事情做好一事道歉。

繼上周四在車廂內發現一塊約手掌大小的頭蓋骨，震驚在場人士後，翌日檢調及鑑識人員前往車廂搜查，再找到大量死者遺骸及乘客遺物，遺骸目前送驗，94件非車廂物品由台鐵招領。有民眾批評政府：「這根本不是某個單位螺絲鬆而已，整個交通組織系統完全失靈擺爛，連最基本的遺體遺物齊全都不尊重認真，太可惡了！」