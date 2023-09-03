台鐵出軌列車再檢死者骸骨
【本報綜合報道】台鐵太魯閣號列車2021年4月在花蓮縣發生撞工程車出軌事故，導致49死逾200傷。台灣交通部上周四邀請日本專家與罹難者家屬到桃園富岡機廠探勘車廂，至今竟發現18塊死者遺骸及兩顆牙齒。
局長道歉 政界狠批政府
外界質疑事件涉疏忽，批評蔡英文政府不尊重、不認真。台鐵局長杜微昨對於只做保存列車、完全沒有把其他事情做好一事道歉。
繼上周四在車廂內發現一塊約手掌大小的頭蓋骨，震驚在場人士後，翌日檢調及鑑識人員前往車廂搜查，再找到大量死者遺骸及乘客遺物，遺骸目前送驗，94件非車廂物品由台鐵招領。有民眾批評政府：「這根本不是某個單位螺絲鬆而已，整個交通組織系統完全失靈擺爛，連最基本的遺體遺物齊全都不尊重認真，太可惡了！」
民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊發文指，蔡英文兩年多前說改革台鐵政府責無旁貸，請外界不必懷疑政府改革的決心，質問「這就是所謂改革的決心？」交通部上周六舉辦「台鐵借鏡JR西日本推動安全改革」研討會，杜微公開向死者家屬致歉，坦承台鐵有疏忽、要檢討。
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