海葵逼近 暴風圈籠罩全台灣

【本報綜合報道】颱風「海葵」向台灣步步進逼，台灣氣象局昨天發布陸上颱風警報，預判「海葵」今天從花東地區登陸，全台在暴風圈籠罩範圍。交通部航港局表示，昨天有11航線、共計45航次停航，所有綠島與蘭嶼的船班取消；台鐵局宣布當天全線列車正常行駛。遭颱風「蘇拉」吹襲大陸福建和廣東將面臨「海葵」吹襲。

景點關閉 颱風或兩度登陸

昨天清晨5時，「海葵」的中心位置在鵝鑾鼻東方約600公里海面上，以時速17公里向西北偏西轉西面移動。受颱風外圍環流影響，台灣北部及東部昨天有降雨，並以東北部明顯，預測今天日間之後東半部面對豪雨或以上等級的強降雨，當晚至明天清晨南部雨勢會增加。台灣多個景區臨時關閉，交通部觀光局所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉，包括東北角風管處的龜山島在前天至明天封島，龍洞灣海洋公園前天至今天園區、海域封閉，龍洞四季灣前天封閉海域，昨天至今天休園。有氣象專家指出，「海葵」可能在台灣兩度登陸。