內地肥胖人口重災區 內蒙古居首

內地傳媒上周五引述解放軍總醫院母義明教授團隊研究，該團體從全國243個城市選出2,117萬名成年體檢者進行統計，發現女性的超重和肥胖率分別是27.7%和9.4%，但男性分別是41.1%和18.2%。以往統計是女性發胖比例較高，但在本世紀開始，男性超重的比例開始迅速增加，造成這一情況可能是現代人過快的工作節奏、不規律的飲食、喝酒等應酬文化、缺乏足夠的運動鍛煉，最主要原因是社會對男性身材走樣的包容度較高，以及現在的人相比前幾代人更容易攝入豐富的食品，讓人們的飲食更加難以節制。