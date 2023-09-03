預製菜氾濫 輿論籲規範

酒店食肆為降成本 消費者不滿 為了降低成本及加快出餐速度，內地不少酒店食肆往往購買「預製菜」，只需簡單加熱或翻炒即可上桌。內媒有文章前天批評，內地至今未有針對預製菜國家統一標準，而消費者往往無法得知光顧餐飲企業是否選用預製菜，導致大眾權益受損，呼籲盡快設立及確定有關規範，讓民眾吃得明白、健康、放心。

一對新人早前接受另一內媒訪問時稱，他們曾在某間著名酒店訂下價值不菲婚宴套餐，事後卻發現16道菜中有七成是預製菜，感覺沒有檔次，害怕被來賓當成沒有誠意，並稱：「如果早知道酒店用那麼多預製菜，我們肯定不會來這家了。」

部分餐廳高至8成 品質成疑 相關事件在網上愈鬧愈大後，文章提到內地愈來愈流行預製菜，例如電商平台充斥以外賣商戶為對象的「料理包」，也有商店及超市甚至開始設置專賣預製菜櫃台或區域等，更有部分餐廳菜品八成以上均屬預製菜。然而，由於內地目前仍然缺乏國家統一標準，部分預製菜未有列明成分、營養及添加劑等指標。

此外，消費者根本難以得知餐飲企業是否使用預製菜，往往蒙在鼓裏，就算維權也因餐飲行業作業流程相對封閉而難以出示證據。文章提醒，根據《消費者權益保護法》，消費者享有知悉其購買、使用商品或接受服務，也享有自主選擇商品或服務權利，即代表消費者有權拒絕餐廳提供預製菜。若餐廳使用預製菜而沒有明確告知，侵犯消費者知情權及選擇權，假如以「新鮮現做」或「大廚手藝」為賣點，則涉及虛假宣傳或消費欺詐。

規模大增 價值逾4531億元 數據顯示，內地預製菜去年規模達到4,196億元人民幣（約4,531.7億港元），同比增長超過兩成，前景大有可為。文章最後建議餐飲企業及商家應該自律，交代菜品來源及是否預製菜等，市場監管部門亦應加大抽查暗訪及執法力度，及時處理市場亂象及消費者投訴，而政府也需盡快建立預製菜國家統一標準，明確預製菜各個環節生產流通使用規範。本報綜合報道