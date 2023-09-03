西藏人大前副主任 被控受賄

【本報綜合報道】最高人民檢察院上周五表示，西藏自治區人大常委會前黨組成員、副主任紀國剛涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權案，由四川省成都市人民檢察院審查起訴，成都市人民檢察院近日向成都市中級人民法院提起公訴。

上海前檢察長貪腐候判

檢察機關起訴指控，紀國剛利用擔任原國家發展計劃委員會投資司助理巡視員，國家發展和改革委員會固定資產投資司助理巡視員、副司長，西藏自治區發展和改革委員會黨組書記、副主任、主任等職務上的便利，或利用其職權、地位形成的便利條件，為他人牟取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。他兼任西藏開發投資集團有限公司董事長、法定代表人期間，徇私舞弊，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失，檢方認為應以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪追究其刑事責任。