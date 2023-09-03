聯合國組團訪西藏 多為華盟友

【本報綜合報道】英國傳媒上周五引述外交官員報道，多國駐瑞士日內瓦聯合國代表在中國安排下，組團前往西藏自治區考察，但訪問團成員大多都是中方的親密盟友。聯合國明年初將審查中國人權紀錄，分析指北京希望駁斥外界的批評。

報道引述中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭致函邀請各國外交官訪問北京和西藏的信，當中稱相信此行可讓眾人更了解中國的人權政策和做法。古巴駐聯合國日內瓦辦事處大使羅曼近日在社交網分享訪問西藏的學校、寺廟等大量照片，又稱感謝中國政府的熱情接待，讓他們了解到當地的經濟和社會發展。照片顯示，古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜、白羅斯、巴基斯坦的使節都參與其中。