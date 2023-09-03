牽制解放軍無停手 美助台F16延壽

美國洛歇馬丁公司為台灣F16 Block 20戰機延長壽命。（Getty Images圖片）

涉款1.42億 繞過國會五角大樓 中國大陸國防部上周四開腔反對美國軍事援助台灣之際，美國國防部同日公布軍售合約，其中提到洛歇馬丁公司為台灣空軍F16 Block 20戰機延長壽命，合約總值不超過1,817萬美元（約1.42億港元），預計2030年8月30日完成。

美國國務院近年通知國會的對台軍售項目中，未見有關台灣空軍F16戰機延壽計劃，推斷因為軍售總額低於5,000萬美元（約3.9億港元），屬於小額軍售範圍，因此不用通知國會、不需要交由國防部國防安全合作局公布。合約列明，F16戰機延壽計劃將在美國德州沃思堡及台灣執行，德州沃思堡是洛歇馬丁航空公司所在地。

台陸軍擬購70萬枚美M67手榴彈 以美國空軍2017年起替機隊的F16C/D戰機延壽為例，可以增加飛行時數4,000小時，使之能夠一直服役至2050年。F16 Block 20戰機是台灣1992年向美國採購的120架F16A單座戰機與30架F16B雙座戰機。F16戰機是台灣空軍主力機種，主要用於空對空作戰、應對飛近台灣的解放軍飛機，台方目前正在升級機隊至F16V戰機標準。

此外，台灣國防部新版預算書顯示，台灣陸軍2024年度至2026年度向美國採購M67手榴彈，總值3,360萬美元（約2.62億港元），估計採購70萬枚。

台研製潛艇原型艦 料月尾下水 至於M1A2T主戰坦克採購案方面，台方預算遠低於美方公告，減少添置部分裝備，彈藥預算須另行編列。

除了升級戰機及採購主戰坦克，台灣同時研製潛艇對抗解放軍海軍。台灣傳媒上周四引述知情人士報道，台製潛艇原型艦近期將迎來重大成果，預計本月28日在高雄小港台船廠區舉行下水暨命名典禮。報道形容，自建潛艇是台灣國防自主的關鍵，更是發展不對稱戰力的指標，可以藉隱蔽性阻嚇對岸軍艦。為了完備各項測試任務，海軍256戰隊7月初正式編成接艦小組，並將取得潛艇合格簽證，象徵意義重大。本報綜合報道