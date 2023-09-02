籌款成功 南澳動物園引進3亞洲象

【本報綜合報道】南澳動物園協會8月3日展開籌款活動，至周一獲4,300人捐款，達成籌得逾200萬元（澳元‧下同，約1,000萬港元）的目標，將為南澳引進3頭亞洲象。這將是近30年來，南澳再次引入大象。

擬建14公頃開放式基地 南澳動物園協會計劃把3隻亞洲大象，安置在阿德萊德的莫納托野生動物園公園，並在園內為牠們建造近14公頃開放式新居，預計整個計劃涉資650萬元（約3,300萬港元）。協會8月初發起為期3個月的200萬元籌款計劃後，獲一筆100萬澳元（約500萬港元）匿名捐款，成功在短短一個月內達成了目標。

園方正訓練3隻大象適應木箱，以便未來12至18個月把牠們送到新居。一頭來自奧克蘭動物園的40歲大象Burma將會乘坐飛機抵達；兩頭來自珀斯動物園、同為33歲的大象Permai和Putra Mas則循陸路運抵。協會主席本斯特德（Elaine Bensted）表示，預計新的居所在未來將容納更多大象。