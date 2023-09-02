雲南6.5米螺螄殼山 3000年前吃得不平凡

中國河北博物院周四在官方微博發文指，雲南晉寧滇池畔的古城村遺址近日發現堆積如山的螺螄殼和魚、牛、豬等骨頭，另有山楂、橄欖、葡萄等水果的碳化果核。貼文中戲稱3,000年前亦有「吃貨」（美食愛好者），竟吃出一座螺螄殼山。

另出土魚骨及美食器具 「3千年前的人有多會吃」成近期的熱搜關鍵字，在4.2萬平方米的古城村遺址內發現螺螄殼山，現存堆積最厚處高達6.5米；另出土魚鈎、魚骨及多種哺乳類動物的骨頭，是當時居民日常食物和蛋白質來源。除了美食外，亦出土不少享用美食的器具，包括骨錐、銅錐等，可能是當時居民享用螺螄的專屬工具。

古城村遺址是滇文化核心區內一處保存完整的大型湖濱貝丘遺址，據碳十四測定距今3,600至2,500年，約為中原地區的商代至兩周時期。當時居住在附近的民眾每天從滇池中捕撈螺螄食用，歷經數千年。雲南省文物考古研究所認為，此次遺址發現，為研究滇文化的起源提供了最新材料。本報綜合報道