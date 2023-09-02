妻子支持 中年漢深造當律師

【本報綜合報道】新加坡47歲男子陳煒杰自小立志成為律師，詎料當年參加新加坡國立大學法學院的入學試時，因在考場睡覺錯過考試，只好轉往英國攻讀心理學。陳男無法攻讀法律成為遺憾，多年後已結婚生子的他，最終獲妻子支持下繼續深造，成功取得律師資格。

曾在考場睡過頭錯過入學試 星媒周四報道，陳煒杰當年大學想報考法律系，但因在見習軍官學校（OCS）受訓，每天只睡2、3小時，體力透支嚴重，最終在法學院的考場上睡着。他原計劃在考試前休息幾分鐘，詎料清醒後發現考試時間僅剩10分鐘，回想當時發生一幕仍感到無奈和搞笑。

陳男的妻子深知丈夫對法律的熱愛，鼓勵他到新加坡管理大學楊邦孝法學院攻讀學士後法律課程。陳男早前在最高法院大廈禮堂舉行的新進律師集體宣誓儀式上，獲得律師資格，圓多年心願。他表示，在兩個孩子年幼時放棄第一份工作，離開舒適圈，重拾書本，是一個艱難的抉擇。陳男隨後加入律師事務所，專門處理投資基金以及企業併購的法律工作。