美軍校200年時間囊 硬幣紀念章破土見光

美國西點軍校日前隆重直播開啟一個近200年歷史的時間囊，內裏僅得一團沉澱物，讓觀眾大跌眼鏡。軍校周三宣布，在沉澱物中發現6枚硬幣和一枚紀念章，頗具價值。軍校考古學家赫德森（Paul Hudson）稱會繼續分析沉澱物，了解關於它的線索。

西點軍校公布，從時間囊內發現的6枚硬幣分別是1795年的5美分硬幣、1800年的自由女神銀元，1818年的25美分硬幣、1827年的10美分和1美分硬幣以及1828年的50美分硬幣。此外還有一枚伊利運河紀念章，可追溯至1826年。鑑幣網站顯示，各枚同款硬幣價值數百美元到遠超1,000美元（約7,800港元）不等，具體取決於其保存狀況。

直播打開時無發現 赫德森憶述發現硬幣的情況時，指他當日曾將時間囊帶到實驗室內，利用工具小心地篩過沉澱物，不久就看到一枚硬幣邊緣露出來。赫德森強調：「當我初次發現這些東西時，我就想，如果能在（直播）台上發現這些東西就好了」。對於沉澱物真身，外界預期由於濕氣和沉積物從時間囊接縫處滲入，使其中紙張或木頭等有機物分解，但真相仍然有待專家進一步分析。本報綜合報道