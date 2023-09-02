南非商廈火增至74死 包括12童

【本報綜合報道】南非約翰內斯堡中央商業區一幢5層高建築物周四發生火災，至今增至74人死亡，其中包括12名兒童，年齡最小僅得一歲，另有逾50人受傷，當中6人傷勢嚴重，正在醫院接受治療。當局暫未能確定起火原因，但無迹象表明為故意縱火導致。

或居民點蠟燭肇禍 事發於周四凌晨1時許，有目擊者指部分居民從3樓窗戶拋下嬰兒給樓下的人接住，居民們爭先恐後地從大樓撤離。火勢花了3個小時才獲控制，目前已被撲熄，惟仍有濃煙冒出，消防員繼續在內部搜救失蹤者。緊急服務發言人表示，建築物內充滿各種障礙物，導致居民難以逃離現場，更阻礙救援行動。有官員表示，初步證據表明火災由蠟燭引起，應是居民利用蠟燭照明或取暖。

當地官員表示，肇事建築物為非正式住區，主要住戶是無家可歸者，約有逾200人居住，其中包括原應用作停車場的地下室亦有住人，估計實際居住人數更多。市長赫瓦曼達（Kabelo Gwamanda）表示，建築物內有許多外籍人士居住，推測屬非法進入南非，這讓識別遇難者及追蹤失聯者的過程更困難，目前無法透露火災發生時樓內具體人數，但估計約141個家庭受火災影響。