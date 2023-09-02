混凝土易碎失效 英勒令關閉104校

涉事名單未公布 英國教育部周四宣布，由於英格蘭部分學校建築物採用鋼筋蒸壓加氣混凝土建造，材料質量容易失效和破碎，會構成安全問題，當地104間學校及託兒所在即將開學之際被勒令關閉，惟政府尚未公布完整的受影響學校名單。

1950年代至1990年代中期廣泛使用鋼筋蒸壓加氣混凝土，使用期限約為30年，通常用於興建屋頂、地板和牆壁。儘管大部分學校未受影響，但英國國家審計署稱，有572間學校或曾經使用該種混凝土。數據顯示，英格蘭有156間學校獲確認使用鋼筋蒸壓加氣混凝土，其中52間已經採取安全緩解措施，剩餘的104間學校將盡快落實有關措施。

家長質疑干擾課堂 英國政府將與地方政府合作，為受影響學校制訂解決方案，包括讓受影響學校使用其他建築物授課、與其他學校共享空間，在個別情況下為學校興建臨時校舍，線上授課則被視為最後手段。教育大臣喬芝蘭（Gillian Keegan）表示，政府將致力確保學生及教職員的安全，因此採取謹慎的態度，並選擇在開學前勒令相關學校關閉；教育部將盡量減低對學生學習的影響，同時為學校提供適當的資金支援。

惟部分學生家長和官員提出質疑，認為學生安全固然至關重要，但教育部應該在暑假剛開始便發布公告，並在假期期間制訂計劃，以減輕對課堂的干擾，讓學校有充足時間另作安排，批評當局在開學前幾天才通知不可接受。惟政府表示，1994年以來已經意識到包括學校在內的公共部門設施曾經採用鋼筋蒸壓加氣混凝土，2018年起建議學校做好充分的應急準備，以防師生需要緊急撤離學校。本報綜合報道