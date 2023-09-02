國會暴動案 「驕傲男孩」兩人判囚

【本報綜合報道】美國極右組織「驕傲男孩」兩名領袖比格斯（Joseph Biggs）及雷爾（Zachary Rehl）前年帶頭闖入及襲擊國會山莊，企圖推翻前總統特朗普2020年敗選結果，被控煽動陰謀罪罪成。哥倫比亞特區地方法院法官周四分別判處比格斯及雷爾17年和15年有期徒刑。

辯稱被誤導的愛國者

比格斯和雷爾被指帶頭參與前年1月的國會暴動案，比格斯在庭上落淚並為其行為道歉，形容自己並非恐怖分子，心中亦無仇恨，只是受好奇心驅使，深知應該受到懲罰。雷爾對參與國會暴動案深表遺憾，稱2020年大選後政客開始散布謊言，強調自己誤信。兩人的辯護律師指，他們是被誤導的愛國者，因認為選舉存在問題，才作出有關舉動。