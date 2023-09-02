反攻不成 烏軍促輿論收聲 盼歐盟成員國供F16

烏克蘭在西方國家源源不絕的援助下，今年6月初對俄羅斯展開反攻行動，但外界質疑攻勢緩慢及戰果不多。烏克蘭外交部長庫萊巴周四斥責批評者「向烏軍士兵臉上吐痰」，要求他們「收聲」，又同時要求盟國提供更多武器。

庫萊巴在西班牙托利多與歐盟外交部長舉行非正式會晤，在休息期間向記者表示：「烏克蘭士兵每天冒着生命危險推進，一公里、一公里地解放烏克蘭領土。我奉勸所有批評者閉嘴，有本事就自己來烏克蘭，嘗試收復一平方厘米土地。」他要求操作F16戰機的歐盟成員國，與荷蘭、丹麥、挪威一起向烏克蘭援助這款第4代戰機。

美承諾援AIM9M導彈 庫萊巴又說：「我們正在與德國政府討論提供金牛座巡航導彈，柏林一直怕我們用巡航導彈深入打擊俄羅斯境內，但提供金牛座巡航導彈是順理成章不過的事情。」烏克蘭國防部同日在社交網發布圖片，印有已經分別從英國及法國獲得的暴風影巡航導彈及SCALP-EG巡航導彈，以及金牛座巡航導彈，指「我們只有一起才會贏」。

美國在最新一輪軍事援助中，承諾向烏克蘭提供AIM9M空對空導彈。美國傳媒報道，烏克蘭空軍米格29戰機及蘇27戰機可能掛載這款導彈，用於擊落俄羅斯無人機；面對快速消耗R73空對空導彈庫存的情況，烏克蘭只能夠生產導彈的熱導引尋標器，但無法製造彈體，所以不能夠大量製造導彈，替換繼承自前蘇聯時代的舊庫存。

烏克蘭空軍司令奧列修克曾經警告，過時及無效的前蘇聯彈藥逐步減少；在R73空對空導彈庫存不足的情況下，數百枚AIM9M空對空導彈足夠應付數個月的攔截無人機任務。

報道續指，若烏克蘭不想等待接收F16戰機後才配搭AIM9M空對空導彈，便需要與米格29戰機及蘇27戰機整合，但美國未有公布何時向烏克蘭交付這款導彈。

匈總理：烏不會戰勝俄 另外，匈牙利總理歐爾班周二表示，烏克蘭沒有機會勝出與俄羅斯的戰爭，烏克蘭將比俄羅斯更快耗盡士兵，又指烏克蘭加入北約不是一個現實提議。他強調只有美國才能夠結束戰爭，若俄羅斯入侵烏克蘭時，特朗普仍然擔任美國總統，便不會讓俄羅斯繼續戰爭。歐爾班直言，特朗普是能夠拯救西方世界乃至全人類的人。本報綜合報道