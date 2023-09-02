日本公開新神盾艦初步設計

【本報綜合報道】日本防衞省周四公布2024年度預算申請，總額7.7385萬億日圓（約4,169億港元）創下歷史新高；當中斥資3,800億日圓（約204億港元）建造兩艘神盾系統搭載艦，除了配備兩款導彈攔截器外，也搭載反艦導彈及陸攻巡航導彈。

可裝載系統攔高超音速導彈 根據日本防衞省發布的資料，神盾系統搭載艦是陸基神盾系統的替代項目，艦上主要作戰系統是SPY-7雷達及128個垂直發射系統單元，後者用於裝載標準6型及標準3型Block IIA導彈攔截器，對付來襲巡航導彈、彈道導彈、高超音速導彈等空中目標。這級軍艦不只是單一執行導彈防禦任務，同時肩負水面作戰及對地打擊的任務，所以配備12式反艦導彈能力提高型，以及計劃從美國採購的戰斧陸攻巡航導彈。

日本最新服役的神盾驅逐艦是摩耶級，它長170米、寬21米、標準排水量8,200噸；神盾系統搭載艦長190米、寬25米、標準排水量12,000噸，但船員人數只有240人，比摩耶級300人減少60人，顯示該艦的自動化程度更高。日本防衞省透露，神盾系統搭載艦的體積，將是美國最新服役第III批次阿利‧伯克級神盾驅逐艦的1.7倍。

日本防衞省目標是首艘神盾系統搭載艦2027年度服役，另一艘下一個年度加入海上自衞隊。預算申請顯示，神盾系統搭載艦項目除了建造經費外，還有涉及1,100億日圓（約59億港元）的「關連經費」，包括試驗準備、運用支援設備、技術教育。