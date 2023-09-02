韓稱與華就穩控兩國供應鏈達共識

【本報綜合報道】南韓外交部副部長吳姈姝周一至周三訪問中國，與中國商務部副部長李飛共同主持召開韓中經貿聯委會第27次會議。南韓外交部官員周四表示，韓中兩國就穩控緊密相連的兩國供應鏈達成共識；中共中央政治局委員、外交部長王毅同日應約與南韓外交部長朴振通電話，雙方談及中韓兩國關係及貿易議題。

南韓外交部官員表示，這是韓中經貿聯委會會議1993年開始以來，首次將穩控供應鏈列為主要議題。對於中國政府上月1日起對鎵、鍺相關物項實施的出口管制，韓方在會上表示，希望中方能合理實施相關出口管制，避免為韓企帶來負面影響。中方強調，中韓穩控供應鏈符合兩國共同利益，建議雙方今後在政策方面保持溝通。

吳姈姝指出，韓方部署薩德導彈防衞系統後，韓中兩國至今未能夠激活文創交流，強調必須盡快恢復。她提及遊戲版號、電影、K-POP商演、電視節目等文創領域，呼籲中方盡快採取相關措施。李飛稱將向廣播電視總局等有關部門轉達韓方立場。

雙方外長通電話談貿易 王毅表示，中國對韓政策保持連續性、穩定性，希望韓方加強戰略自主，抵制逆全球化操作及「脫鈎斷鏈」，支持韓方作為中日韓合作主席國，為推動三方合作發揮積極作用。朴振重申無意在供應鏈問題針對特定國家脫鈎，「去中國化」不可能及不可取，願與中國深化互利合作，保持產供鏈穩定暢通，共同促進地區經濟增長。