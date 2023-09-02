華使美媒撰文 反駁唱衰經濟論

謝鋒

【本報綜合報道】中國駐美國大使館表示，謝鋒大使周三在美國《華盛頓郵報》發表題為《中國經濟發展比你想像的更好》的署名文章，反駁唱衰中國經濟的言論，促請美方停止以「去風險」之名搞平行體系和脫鈎斷鏈，以免全球經濟雪上加霜。

謝鋒在文章指出，今年來中國經濟持續復甦，總體回升向好，上半年國內生產總值同比增長5.5%，在世界主要經濟體中名列前茅；又強調中國經濟創新和綠色發展勢頭增強，外貿保持強大韌性，國際企業正「用腳投票」。他提到，疫後經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，中方不迴避問題，正在採取積極措施解決。

籲美停制裁措施 謝鋒提到，當前每個國家面臨挑戰，家家有本難唸的經，對他國遇到困難漠不關心、幸災樂禍甚至落井下石是短視、危險，各國應該同舟共濟而不應同舟互擠。

他稱愈來愈多美國朋友認識到，中國經濟崩潰而美國依然繁榮的想法純屬天方夜譚，呼籲美方停止對華實施高科技出口管制、投資限制、經濟制裁、加徵高關稅等措施。