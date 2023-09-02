美眾院委會團訪台 稱積壓軍售必付

【本報綜合報道】美國國會眾議院軍事委員會副主席威特曼（Rob Wittman）率團周四晚上抵達台灣，翌日與台灣總統蔡英文會面。威特曼稱美方必須持續確保對台灣有效的軍售，非常重視美方拖欠190億美元（約1,482億港元）軍售，必須交付。

威特曼表示，美台關係既深遠又緊密，未來也持續增強，這關係是奠基於民主、法治、科技發展及經濟發展等共同價值。他稱美國國會兩黨都非常支持美台之間持續強化，並深信兩地要一起追求經濟機會，希望美台關係互利及互惠，讓兩地企業相互投資。

他強調，如果有任何國家或勢力對台灣發動無端武力攻擊，美國一定會強硬回應，美方非常重視印太地區的和平與繁榮，只有力量才能阻嚇任何敵對勢力。

蔡英文致詞時表示，感謝美國國會議員長期推動友台法案，長期關心台灣安全議題，推動國防授權法案，協助台灣強化自我防衞能力及深化台美安全合作。

她又感謝美國國會跨黨派支持台美21世紀貿易倡議順利簽署首批協定，也迅速通過施行法案，相信台美透過這項協議持續深化經貿夥伴關係，希望持續解決台美雙重課稅問題。

台購布雷系統 部分今年交付 另一方面，台灣國防部今年6月底完成向美國採購俗稱「火山系統」的陸上機動布雷系統，原定2029年底前全數交運。

台灣傳媒周五引述國防部送交立法院2024年度公開預算書，顯示台灣合共採購14套，7套今年底前交付，其餘2026年運抵台灣。