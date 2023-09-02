中美軍頭罕見會面 關係有望改善

上月同赴斐濟出席印太會議 中美兩國外交、經貿接觸開始重回正軌，但軍事交流被指仍然中斷。中國國防部周四公布，中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零上月中率團前往斐濟，出席印太國防軍司令會議，期間與美國等多國代表溝通交流。美國國防部亦證實消息，並重申美方將繼續竭盡所能，保持兩軍暢通溝通渠道，以減少誤判風險。

中國國防部發言人吳謙在記者會回應中美兩軍交流問題，重申兩軍交往並非中斷，指雙方透過軍事外交渠道保持着坦誠、有效的溝通，但同時批評美方造成兩軍關係當前存在困難及障礙的局面。他引用中國古話「解鈴還須繫鈴人」，要求美方切切實實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件。

中方稱會議期間與多國交流 吳謙其後公布，徐起零上月12日至18日率團到斐濟出席印太國防軍司令會議，並在大會發言時介紹中方提出的全球安全倡議、構建亞太命運共同體等理念主張，指中國軍隊始終致力於維護地區和平穩定，提議地區國家軍隊加強溝通合作，攜手應對氣候變化、自然災害、網絡安全等共同挑戰，並在會議期間與多國代表溝通交流。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）同日稍後在記者會證實，美國印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上月在斐濟舉行的印太國防軍司令會議，曾經與中方官員會面。惟他亦與吳謙一樣，未有透露兩軍代表會面的詳情，僅表示美方承認美中關係存在競爭的性質，但「我們不想（與中國）有一個會引致衝突的關係」。

對於中國國防部對中美兩軍當前關係的定位，賴德表示在美國立場而言，沒有事情阻止中國國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀溝通，強調美方將尋求雙方的溝通渠道開放。今年6月2日，李尚福與奧斯汀出席在新加坡舉行的亞洲安全會議（又稱香格里拉對話），兩人碰面但只是禮節性握手，中方拒絕安排兩人舉行正式會談。

李尚福2018年因涉及向俄羅斯採購軍備而被美國制裁，因此中方拒絕美方兩國國防部長正式會面的安排。中國外交部表明美方應當切實尊重中國的主權安全及利益關切，立即糾正錯誤做法，展現誠意，為中美兩軍對話溝通創造必要的氛圍及條件。

佩洛西：兩國領導人價值觀不同 另外，美國國會前眾議院議長佩洛西周四表示，美國和中國作為全球最大的兩個經濟體，必須為了「我們的共同星球」而達成和解，但因美中兩國領導人缺乏共同的價值觀而面對重重阻礙。她又稱不會因中國當前經濟疲弱而感到高興，因為受苦的是人民，但指美國對華貿易逆差為「不道德行為」，批評美國公司無視中國政府侵犯人權，為了賺錢仍然願意到中國做生意，並指中方「幾乎違反所有貿易規則」。本報綜合報道

美國印太司令部司令 阿奎利諾 李尚福（前左一）與奧斯汀（前右二）在亞洲安全會議碰面握手。 中央軍委聯合參謀部副參謀長 徐起零 佩洛西