太魯閣號事故列車 發現4塊頭骨

【本報綜合報道】台鐵太魯閣號列車2021年4月2日在花蓮縣撞工程車後出軌，導致49人死亡及逾200人受傷。台灣交通部最近邀請日本鐵路專家了解事故後改善措施期間，陪同的事故家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，周四在事故車廂找到疑似罹難者的頭蓋骨。死者家屬委託的律師凃冠宇質疑，相關單位在程序有疏失。

死者家屬質疑程序有疏失 王薇君在事故列車的第8節車廂看到一件衣服，掀開後發現下方有一塊約手掌大的頭蓋骨。台鐵回應表示，將盡速與檢警搜尋是否還有其他遺物。鐵警刑大鑑識人員與台鐵人員共約10多人，昨日前往台鐵在桃園富岡基地再次搜查事故車廂，檢查是否還有其他相關遺物。有份到場的凃冠宇表示，似乎又找到4塊疑似頭蓋骨。另外，車廂內還發現其他死者遺物，包括電子產品、手機、銀包，甚至還有電動代步車。

台鐵表示，發現的遺骸及物品將遵照檢察官指示進行後續處理。台鐵局長杜微昨日稱一定會加以檢討；交通部長王國材同日表示，死者遺骸沒有清理乾淨是很嚴肅的事，對罹難者很不敬，「這是很大的疏失」，台鐵將協助讓死者早日回家人身邊。