早戀歸咎少女勾引 撰書老師受處分

引起爭議的書籍是長江文藝出版社2015年出版的《班主任修煉之道》，作者肖盛懷任教於仙桃市楊林尾鎮某初級中學，擁有教育碩士學歷，亦是湖北省特級教師。他創作的《班主任修煉之道》中第三章「班主任專業化的首要前提」提及，「女孩子比男孩子發育早兩年左右，那麼當女孩子14歲的時候，有可能就具備了生兒育女的能力，而此時的男孩，卻還只是一個小毛孩。一直到14歲，有的男孩都沒有初次遺精。那麼也就是說，在14歲以前的男孩與女孩之間傳出緋聞，那就應該是一個女人與一個小男孩的故事。」書中還提到女孩比男孩發育早兩年左右，「我們說句不好聽的話，一旦有所謂的『早戀』，女孩應該是主要的責任人」。