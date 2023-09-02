早戀歸咎少女勾引 撰書老師受處分
多番收到投訴 教育局指難勝任
湖北省早年有教師出版教育類書籍，內容引起爭議。書中提及女生應該是早戀的主要責任人，多因她們暗示或勾引。湖北省仙桃市教育局前日回應稱，相關書籍已全部下架，涉事教師肖盛懷已被停崗停職。
引起爭議的書籍是長江文藝出版社2015年出版的《班主任修煉之道》，作者肖盛懷任教於仙桃市楊林尾鎮某初級中學，擁有教育碩士學歷，亦是湖北省特級教師。他創作的《班主任修煉之道》中第三章「班主任專業化的首要前提」提及，「女孩子比男孩子發育早兩年左右，那麼當女孩子14歲的時候，有可能就具備了生兒育女的能力，而此時的男孩，卻還只是一個小毛孩。一直到14歲，有的男孩都沒有初次遺精。那麼也就是說，在14歲以前的男孩與女孩之間傳出緋聞，那就應該是一個女人與一個小男孩的故事。」書中還提到女孩比男孩發育早兩年左右，「我們說句不好聽的話，一旦有所謂的『早戀』，女孩應該是主要的責任人」。
事主稱遭針對抹黑
肖盛懷周三回應稱，自己並不知道書中內容引發熱議一事，針對爭議語句則無話可說。他又懷疑此事幕後有人針對或抹黑，稱「有人在背後鬧，就讓他們鬧，沒事」。仙桃市教育局工作人員表示，近期陸續有人向教育局投訴此事，領導開會討論後決定停止肖盛懷的教師工作，讓他在家反省，等待後續處理結果。雖然這本書銷量一般，但已造成不好的影響，教育局領導認為，肖盛懷的思想觀念無法勝任教師工作。
內地不乏歧視女性的教育亂象，遼寧省撫順市傳統文化教育學校2017年設有「女德班」，教導學員諸如「事業女性沒有好下場」、「女性應該安於社會最底層，不應嘗試上爬」、「女性必須遵從家中男性的命令」等理論，包括「女性與超過3個男性發生關係，就會染病身亡」。本報綜合報道
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