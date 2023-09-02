台印菲加入抗議大陸新版地圖

【本報綜合報道】中國大陸自然資源部上月28日發布「2023年版標準地圖」，繼印度和馬來西亞後，台灣、印尼、菲律賓也分別提出抗議。中國大陸外交部周四回應指，陸方在南海問題的立場是一貫、明確；美國白宮則不願意表態評論相關爭議。

菲律賓外交部周四表示，拒絕接受中國大陸「2023年版標準地圖」，因其涵蓋據稱顯示中國在南海邊界的「九段線」（現為十段線），批評北京試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權，沒有國際法依據。印尼外交部長勒特諾亦就新地圖「併吞印尼領土」提出抗議。台灣外交部稱台方「不隸屬於中華人民共和國」。

涉事地圖在南海標註「十段線」，包括台灣東南部和東部兩段。中國大陸外交部發言人汪文斌表示，主管部門每年例行發布各類型標準地圖，旨在為社會各界提供標準地圖服務，提高公眾規範使用地圖意識，希望有關方面客觀理性看待。白宮沒有正面回應，但指美國副總統賀錦麗出席東盟峰會時，將重申南海和平穩定重要性。

解放軍南海訓練 南海爭議升級之際，解放軍南部戰區上月29日公布，戰區海軍航空兵10多批反潛巡邏機聯合潛艇支隊，日前在南海展開40多小時長航時、不間斷搜攻潛訓練。日本和美國在南海的潛艇活動頻繁，但南部戰區未說明是否在該海域發現非解放軍艦艇。