反華勢力滋擾 駐日大使館促應對

【本報綜合報道】日本開始排放福島核污水入海後，有日本店家收到來自內地的騷擾電話，中方反指中國駐日本使領館遭受滋擾。中國駐日本大使館工作人員昨天表示，使館工作電話及部分館員個人電話接到大量顯示為日本當地打來的騷擾電話，一些人在電話中情緒激動，言語用詞極具攻擊性。

提醒在日公民企業注意安全 上述工作人員向內地傳媒透露，中國駐日本大使館部分傳真機亦收到內容十分激進的信件，部分右翼反華勢力來使館大門前滋擾鬧事，使館正常辦公秩序受到很大影響。使館方面強烈要求日本政府及警方切實採取措施應對。

中國駐日本大使館再次提醒在日中國公民及企業時刻注意自身安全，如遇突發事件立即跟領區使領館聯繫，館方將盡全力維護其人身安全和合法權益。中國駐日本大使吳江浩周一會見日本外務事務次官岡野正敬時闡明中方嚴正立場，並就中國駐日本使領館遭受滋擾提出嚴正交涉。

另外，日本政府把排放入海的核污水稱為「核處理水」，但農林水產大臣野村哲郎周四誤稱「核污水」，遭首相岸田文雄要求道歉及收回。他同日稍後時間表示抱歉，但不會為此辭職。