人大修改民事訴訟法 助判涉外案件

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第五次會議周一至昨天在北京人民大會堂舉行，會議昨天表決通過關於修改民事訴訟法的決定，着重完善涉外民事訴訟程序制度，亦回應社會關注並修改完善民事訴訟領域其他有關問題，明年1月1日起施行。會議同時表決通過關於延長授權國務院在粵港澳大灣區內地九市，展開香港法律執業者和澳門執業律師，取得內地執業資格和從事律師職業試點工作期限的決定。

延長港澳律師在陸考證期限 內地官媒報道，修改民事訴訟法有利進一步提升涉外民事案件審判質效，更好保障當事人的訴訟權利和合法權益，更好維護中國主權、安全和發展利益。十三屆全國人大常委會第三十八次會議去年12月對民事訴訟法修正草案進行初次審議，提請今次常委會會議審議的草案二審稿主要修改，包括完善涉外案件地域管轄的相關規定；妥善協調管轄權衝突問題，完善相關規定；完善涉外案件送達的規定；完善外國法院管轄權的認定標準；增加與外國國家豁免法銜接的規定。

此外，會議表決通過新修訂的行政覆議法，明年1月1日起施行。此次修法明確行政覆議原則、職責和保障，完善行政覆議範圍有關規定，增加相關申請便民舉措，強化其吸納和化解行政爭議的能力，完善其受理及審理程序，加強其對行政執法的監督等。