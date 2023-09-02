派送費降 速遞員大逃亡

經濟不明朗 行業受重創 內地就業形勢嚴峻，近年不少失業人士投身速遞行業。內地傳媒周四報道，速遞行業近年利潤減少，而且眾多同行競爭，不少商家縮減經營規模和降低收費以保持市場佔有率，導致速遞員需要接更多單來彌補收入下降。

北京市朝陽區速遞員王力（化名）表示，他原本所在的速遞中轉站有20名速遞員，以前每單速遞能夠賺取1.4元（人民幣‧下同，約1.54港元），但降薪之後有部分人選擇離職。去年單件派送費為1.1元（約1.2港元），今年再下調至1元（約1.09港元）。派費下降令收入減少，他們需要派送更多速遞來維持收入，但他收到消息高層計劃整合其他速遞中轉站，一個站要負責多間公司的業務，但派送費會進一步下降，預計下半年會有更多速遞員辭職。他批評速遞公司要求員工保持一定質素，卻不能夠給予合理回報，讓他覺得荒謬。

無保底收入 考核嚴格 另一名速遞員林敏表示，市場原本預期新冠疫情結束後速遞行業會更好做，但是疫情過後今年反而更難做，他認為是內地經濟情況不明朗，導致客戶只注意廉價的速遞服務，引起商戶變本加厲的價格戰爭奪客戶，除了速遞派送費下降，他們倘若未能完成速遞派件，反而會被公司罰款，而速遞員的收入以派費為主，沒有保底收入，下調派費對於速遞員的收入影響十分大。他懷念以往疫情期間，速遞要求更為寬鬆，而去年才是速遞中轉站經營狀況最好的階段。

網上近日亦出現大量速遞中轉站轉讓的告示，地點覆蓋全國各地，從一線城市到四五線城市都不乏轉讓，價格少則幾萬元，多則上百萬元。業內人士表示，速遞員面對簽收率、送貨上門等考核在今年更加嚴格，例如不時檢查和處罰，進一步減低員工留職意欲。他認為速遞行業缺乏創新，企業其實需要從市場賺錢，而不是從網點和速遞員上節省成本來賺錢。本報綜合報道