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行山客遇七彩「佛光」
英國行山客普賴斯近日在威爾斯一座山頭目睹七彩光環，恍如「佛光」。原來這是難得一見天氣現象「布羅肯幽靈」，當觀察者背向陽光，影子就會投射到薄霧上，同時霧中水滴反射不同光線，令彩虹光暈包圍影子。普賴斯遂用無人機拍下他和妻子置身奇景一刻（圖），照片已入圍英國皇家氣象學會年度攝影獎。
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