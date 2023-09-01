行山客遇七彩「佛光」

英國行山客普賴斯近日在威爾斯一座山頭目睹七彩光環，恍如「佛光」。原來這是難得一見天氣現象「布羅肯幽靈」，當觀察者背向陽光，影子就會投射到薄霧上，同時霧中水滴反射不同光線，令彩虹光暈包圍影子。普賴斯遂用無人機拍下他和妻子置身奇景一刻（圖），照片已入圍英國皇家氣象學會年度攝影獎。