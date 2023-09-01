銷港水產跌9成 日設基金施援
【本報綜合報道】日本福島第一核電站排放核污水，中國全面禁止日本水產進口。日本首相岸田文雄昨日視察東京都江東區的豐洲市場，了解業界狀況。不少業者表示，與香港的交易下滑九成。
岸田造訪向中國大陸和香港出口扇貝及吞拿魚的批發商店，他承諾會出台符合水產業者需要的應對措施。岸田在視察中品嘗了章魚，他再次促請中方停止沒有科學依據的進口管制，並強調會努力與中方磋商。日本政府設立800億日圓（約43億港元）基金，幫助因中國暫停進口而遭受打擊的水產業者，例如資助他們擴大水產品加工設施和冷凍庫等保管設施，同時擴大國內銷路。
韓總統帶頭食海鮮 民眾不受落
此外，南韓民眾減少購買水產品，導致漁民及養魚戶無不苦不堪言。韓總統辦公室帶頭食海鮮，期望以行動鼓勵民眾多買水產品。惟民調顯示，約62%受訪者表明，只要日本繼續排放核污水，就減少或停止食用或購買海鮮。由於民眾減少購買水產品，加上本年水溫較往年為高，南韓部分養魚戶只能眼睜睜目睹大量海鮮死亡。
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