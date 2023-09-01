銷港水產跌9成 日設基金施援

岸田造訪向中國大陸和香港出口扇貝及吞拿魚的批發商店，他承諾會出台符合水產業者需要的應對措施。岸田在視察中品嘗了章魚，他再次促請中方停止沒有科學依據的進口管制，並強調會努力與中方磋商。日本政府設立800億日圓（約43億港元）基金，幫助因中國暫停進口而遭受打擊的水產業者，例如資助他們擴大水產品加工設施和冷凍庫等保管設施，同時擴大國內銷路。