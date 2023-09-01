豎牌歧視中國人 居酒屋撤回

【本報綜合報道】日本福島核污水開始排海後，中國祭出水產禁令，民間掀起反日情緒。東京新宿一間居酒屋近日在店外黑板寫明「致中國人，本店食材全來自福島」，一名中國網絡博主質疑此舉屬歧視，當場報警處理，店方最終將上述黑板內容撤下。

常居日本的博主「油頭四六分」周一表示，居酒屋公然掛出上述黑板內容，認為充滿歧視中國人的意味。他稱：「我不知道這個店是甚麼意思，你自己想吃福島食材沒有任何問題，為甚麼要帶上中國人？」

有律師願協助民事訴訟 警員接報到場後，發現店主不在，等待一輪後向趕回來的店主查詢，對方表示只是想告訴食客店內使用福島食材，但「油頭四六分」認為不寫美國人、英國人，只寫「中國人」並不妥當。

警員一度表示，寫甚麼內容是店主的權利和判斷，警方沒法強制對方更改。但有自稱律師的人剛巧經過，認為的確有歧視意味，又稱如需提起民事訴訟願作說明。店主最終更改黑板內容，「油頭四六分」向其表示「謝謝」，又稱如在國外認為自己被歧視、感到不舒服，一定要勇敢反擊。