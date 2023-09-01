航班取消照售票 澳航涉誤導捱告

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）昨日入稟聯邦法院，指控澳洲航空於去年5月至7月期間持續宣傳和銷售已經取消航班的機票，涉及錯誤、誤導或欺騙性的行為。

ACCC發聲明指，近日收到過千宗有關澳航航班取消的投訴，調查發現該公司於2022年5月至7月間取消四分之一的航班，即約1.5萬個航班，而其中逾一萬個航班取消後的平均18天、最多48天，澳航仍沒有通知機票持有者相關安排，並繼續在網上出售機票，導致受影響旅客沒有足夠時間作替代安排，可能令他們在不知情下支付更高機票價格。

有機票在取消後40天售出 其中一例是，編號QF 93航班原定於2022年5月6日從澳洲墨爾本飛往美國加州洛杉磯，澳航在4月28日決定取消航班，但至5月2日才停止銷售航班機位，5月4日、即航班起飛前兩天才通知現有持票人航班取消。在另一個例子，澳航取消原定2022年7月29日從澳洲悉尼前往美國加州三藩市的編號QF 73航班後，仍售出21張機票，最後一張機票是在取消後40天售出。

ACCC主席戈特利布表示，由於惡劣天氣、飛機缺陷和先前航班延誤等一系列不可預見的原因，航空公司可能會在短期內取消航班，但澳航取消許多航班的原因是在內控制範圍，對於尋求探望親人、度假、發展業務的澳洲消費者來說，可靠的航空旅行至關重要，取消航班可能會給消費者帶來重大的財務、後勤和情感影響。

澳航指會嚴肅對待事件，公司長期以來一直採用管理航班取消的方法，重點是為客戶提供重新預訂選項或退款，流程與許多其他航空公司的常見做法一致。澳航續指，整個航空業在ACCC調查的時段，正處於前所未見的動盪，公司將仔細研究有關指控，在法院全面回應。本報綜合報道