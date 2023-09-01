加蓬政變領袖 任命過渡總統

【本報綜合報道】非洲國家加蓬武裝部隊周三發動軍事政變，取消總統選舉的結果，並接管政權，政變領袖任命共和國衞隊領袖恩圭馬（Brice Oligui Nguema）將軍為過渡總統。64歲的總統翁迪姆巴被軟禁，他發放視頻稱自己身在住所，妻兒就在其他地方，又說目前甚麼也沒發生，但也不知道發生甚麼事情，呼籲各界發聲。

法國及非盟譴責 政變發生後，數百名民眾在首都利伯維爾市中心慶祝，有人高呼軍隊萬歲，支持軍方介入政局。不過，加蓬前宗主國法國就譴責今次政變，稱會密切關注局勢發展，希望總統選舉結果能夠得到尊重。非盟委員會主席法基也發聲明，強烈譴責政變公然違反了非盟法律和政治文件，呼籲確保翁迪姆巴及其家人安全。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫亦表示，加蓬局勢令人深感憂慮，俄方正關注事態發展。中國外交部就指中方密切關注加蓬形勢發展，呼籲相關方通過對話，和平解決分歧。美國國家安全委員會發言人柯比也稱，對加蓬局勢深感擔憂，美方正密切關注事件，會繼續支持加蓬人民和他們對民主管治的訴求。