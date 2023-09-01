華禮仕辭英防相 夏博思接棒

感謝辛偉誠支持

華禮仕指英國國防部再次走上世界一流道路，擁有世界一流人才，英國武裝部隊在世界各地受尊重，自烏克蘭戰爭以來，這種尊重有增無減。他感謝辛偉誠在出任財相和首相時都願意調撥資源給武裝部隊，以及對方的支持和友誼。他同時警告，世界將變得愈來愈危險和不穩定，政府需要持續向軍方投放資源。辛偉誠則讚揚華禮仕為國家作出傑出貢獻，有戰略遠見和清晰，在領導英軍時有超卓的判斷力，表現出的奉獻精神和技巧體現他對公共服務的信念，以及對英國武裝部隊和安全的堅定承諾，讓國防部和軍方做好面對未來的準備。