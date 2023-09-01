南韓軍官「B1指揮所」會晤美司令

【本報綜合報道】南韓聯合參謀本部議長金承謙昨日在首都防衞司令部地堡（B1指揮所），會見美國戰略司令部司令科頓，商討北韓核導威脅等區內安全局勢議題，並且同意在明年新設的南韓戰略司令部以及美國戰略司令部間構建緊密合作機制。

科頓是首位訪問B1指揮所的美國戰略司令，金承謙向科頓介紹指揮所和戰時聯合作戰指揮體系。B1指揮所建於花崗岩山體之下，可抵禦轟炸和電磁脈衝攻擊，內部設有戰時總統辦公室等，可在地下連續幾個月執行任務。

金承謙感謝美國戰略司令部遏制北韓核威脅的貢獻，並指在落實兩國《華盛頓宣言》軍事領域協議的過程中，南韓聯合參謀本部、美國戰略司令部、駐韓美軍及美韓聯合司令部之間的緊密合作極為重要。他強調，強而有力的美韓同盟是遏制北韓挑釁和侵略的堅固基石。

談遏制朝核威脅 科頓表示，美國不管面臨甚麼威脅，遏制北韓核威脅的承諾堅定不移，戰略司令部保持常備不懈的戰備狀態以落實美方承諾。南韓是科頓上任後首個出訪地，他將轉往日本及夏威夷的美國印太司令部進行訪問。