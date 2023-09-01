反擊挑釁 朝試射彈道導彈 演練攻佔韓全境

美國兩架B1B戰略轟炸機，周三前往日本海及朝鮮半島參與美韓「乙支自由護盾」聯合軍演。北韓同日晚上展開戰術核打擊訓練，向東部海域發射兩枚短程彈道導彈。北韓人民軍日前更展開模擬佔領南韓全境的全軍指揮演訓，領袖金正恩前往指導。

試射導彈疑針對韓三軍總部 南韓聯合參謀本部稱，北韓從周三晚上11時40分及50分，從平壤順安機場向東部發射兩枚短程彈道導彈，飛行約360多公里後落入海中。從導彈飛行距離來看，北韓或基於平壤順安機場至南韓海陸空三軍總部所在地雞籠台的直線距離（約350公里），設定導彈射程。日本防衞省則指，兩枚北韓導彈飛行350公里到400公里，高度為50公里，落入日本專屬經濟區以外海域。北韓人民軍總參謀部表示，兩枚戰術彈道導彈在目標島嶼上方400米的設定高度引爆，精準完成核打擊任務。

北韓人民軍總參謀部針對美韓模擬與北韓全面戰爭的大規模聯合訓練，從周二起組織全軍指揮訓練，判定和檢驗各級大聯合部隊、聯合部隊指揮官和參謀部的作戰組織和指揮能力。訓練目的是讓全軍所有指揮官和參謀部熟悉轉入戰時體制時的行動秩序，進一步提高作戰戰鬥組織和指揮能力，確定作戰計劃的現實性，切實做好戰爭準備且完全具備軍事應對能力。

金正恩聽取總參謀長的匯報，了解爆發戰爭時根據按時間、各階段情況的敵軍和人民軍預期行動意圖，以及全軍指揮訓練組織進展。今次演習目的是模擬擊退入侵的敵軍並全面攻佔南韓，金正恩檢視了各級大聯合部隊、聯合部隊參謀部的作戰計劃戰鬥文件，具體審核前線及戰略預備炮兵計劃、形成敵後戰線計劃、破壞海外武力介入計劃等實際作戰計劃文件。

他強調，作戰初期要沉重打擊敵人的戰爭潛力和戰爭指揮中心，癱瘓敵人指揮通訊手段，打亂戰鬥行動。

金正恩促軍方具超強度打擊力 金正恩要求朝軍要有能力對敵人中樞軍事指揮據點、軍港、作戰機場等重要軍事目標，以及能夠擾亂社會、政治、經濟的核心地點，進行同時多發性的超強度打擊，配合運用多種打擊手段的掃蕩戰、前線攻擊作戰、敵後干擾戰，切實掌握戰略主動權。他亦指示在敵人反擊時，朝軍需徹底保存打擊手段，並全面更新作戰指揮體系和火力指揮通訊方式。本報綜合報道