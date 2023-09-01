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帛琉授權美艦艇經濟區執法
帛琉今年6月指控中國船隻多次闖入其專屬經濟區，要求美國加強巡邏。美國海岸防衞隊周二指，已與帛琉簽署海上執法協議，授權美國海岸防衞隊艦艇代表帛琉在其專屬經濟區執法，形容是重要里程碑。美方聲明沒提及中國。美國駐帛琉大使館臨時代辦麥克萊恩稱兩國有支持印太自由開放共同利益。（綜合報道）
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