英外相：與華維繫經濟 須考慮國安

【本報綜合報道】英國外相祁湛明周三起訪問中國，他在北京人民大會堂會見中國國家副主席韓正後接受英媒訪問。他指今次訪華有助雙方避免不信任和錯誤，中英脫鈎並非可靠選擇，英國想與中國維持經濟關係，但國家安全是首要考慮。

祁湛明表示，訪華提供機會與中方在有分歧議題，以及有共同利益的領域直接和明確地對話，讓雙方重建溝通渠道，缺少面對面接觸可引致更多產生誤解、不信任和錯誤的機會。他承認一通電話、一次訪問或一場會議不能從根本改善中美關係發展方向，但耐性、持續和可靠的溝通會有效果，這是他每次與中方代表見面都提出人權、新疆、香港問題的原因。

對於中國在烏克蘭戰事支持俄羅斯，祁湛明不相信有一個支援俄的印象會對北京有利，而戰事公平及成功完結亦會對中國有利。

英下院稱台「國家」 陸方提交涉 英國國會下議院外交事務委員會周三發布報告，首度在官方文件上稱台灣是「獨立國家」，宣稱中國對英國利益構成威脅，指摘中國搞跨國鎮壓，鼓吹對華搞「去風險」。中國駐英國大使館發言人昨日回應指，中方對此堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。