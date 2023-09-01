英下院籲美英澳同盟接納日韓

報告重點關注英國向印太地區的傾斜政策，以及英國應如何應對更加自信的中國，預計AUKUS的擴張可能集中在網絡、人工智能、量子和海底技術等活動。報告指，AUKUS不僅是讓澳洲獲得一支核動力潛艇艦隊，網絡、先進技術的共享及聯合開發部分可能同等重要，甚至更重要，這些可比潛艇計劃更快地帶來切實成果。

聯手針對中國

外交事務委員會主席凱恩斯表示，報告是對英國印太政策的全面評估，是歷時兩年證據收集和研究的結果。印太地區是一個遼闊且多樣化的地緣政治地區，居住着世界一半以上的人口，印太時代已經到來，在任何有關印太地區的對話中，中國都顯得尤為突出，只有加強在區內的網絡，才能遏制中國的經濟和政治擴張主義，為印太國家提供可行且民主的替代方案。