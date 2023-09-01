美企在華營商議題 雷蒙多：不期望有突破

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多周三結束為期4天的訪華行程，在離開上海前召開記者會總結今次訪問的成果。她表示，不預期在首次與中方官員的會面中，可能在英特爾、美光和波音等美國企業在華營商的議題取得任何突破，但期望可在未來幾個月內看到一些成果。

雷蒙多表示，因為中國市場龐大，美國企業有興趣繼續在中國開展業務，但它們需要一個可預測的政策管理環境。她又重申，美國不想與中國脫鈎；在談到美中同意就很多棘手問題繼續進行對話時，她形容自己是帶着樂觀的態度離開中國，指美中不能發生更嚴重的衝突，這對美國、中國甚至全世界都不利。

雷蒙多又表示，她向中方說明了美國的政策與作為，雙方進行坦率對話，非照本宣科；又直言在國家安全上沒有商量餘地。她亦證實，有當面向中方提及自己電郵遭中方黑客入侵的事件，指出這類行徑會破壞互相的信任。

中國商務部新聞發言人束玨婷昨日就雷蒙多訪華發表評論，指中美雙方同意在兩國商務部間建立多層級溝通渠道，加強在經貿領域的溝通。此舉為兩國商務部門間就各自關注的經貿問題開展機制化、常態化討論提供重要平台，是雙方穩定中美經貿關係、努力為工商界開展務實合作、營造良好環境的重要舉措。