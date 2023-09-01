戰機監控大陸反潛機 台公開照片配以嘲諷句

【本報綜合報道】解放軍持續派出軍機、軍艦接近台灣周邊海空域，例行開展戰備警巡。台國防部周三在中元節（佛教稱盂蘭節）當日，以「中元節鬼門開，惡鄰退散」為題的嘲諷方式，罕有公布台空軍戰機早前近距離監控大陸反潛機的同框照片。

台國防部雖已常態公布每日大陸軍事襲擾動態，但不常公開監控照片。台國防部Facebook專頁「國防部發言人」周三展示台軍幻影2000戰機上周五監控解放軍運8反潛機的照片，被指是加大「反認知作戰」力度。台方稱「不讓敵人耀武揚威」，台軍戰機隨時在解放軍軍機擾台時緊咬在後，適時安定民心，同時打破大陸屢用航拍圖或影片混淆已接近台灣的假象。