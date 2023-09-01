美6億元軍援台灣 北京反彈

涉及計劃多用於主權獨立國 美媒周三報道，拜登政府批准根據「外國軍事融資」（FMF）計劃，向台灣提供8,000萬美元（約6.24億港元）的軍事援助，國務院已於周三通知國會。這是美國首次通過這個一般用於協助主權獨立國家的計劃，向台灣提供軍事援助。台灣國防部認為，可強化防衞戰力。在北京，大陸外交部對美方做法表示堅決反對，解放軍將採取反制措施。

包括海空防禦系統及無人機 美國國務院未有公布知會國會的文本內容，但美媒指出，美國可能會透過FMF向台灣提供空中和海岸防禦系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈防禦設備、網絡防禦設備，以及先進通訊設備等；國務院向國會表示，「這些物資將用於聯合防衞能力並強化海域察覺和安全能力，以強化台灣的自我防衞能力。」

美媒指FMF一般用於援助主權獨立國家，此前唯一例外是提供給非洲聯盟。而儘管規模不大，美國利用FMF向台灣提供軍援，很可能會觸怒北京。一名國務院發言人就向台媒表示，有關做法符合台灣關係法和美國長期的「一個中國」政策，一中政策沒有改變，美國確保台灣獲得必要的防衞物資與服務，以確保台灣維持足夠的自我防衞能力。

台灣國防部昨日上午發布新聞稿回應，指美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，協助台灣強化防衞作戰能力，有助區域和平穩定，當局表示感謝，但未說明相關細節。另外，大陸外交部發言人汪文斌昨日表示強烈不滿及堅決反對，敦促美方停止借任何名義以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨，不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的決心。

另一方面，台國防部昨日向立法院呈交最新一份《五年兵力整建及施政計劃報告》，提到為精進對外軍購管制機制，本月起將所有軍購案由原軍備局調整為戰規司負責，國防自主建案維持由軍備局督管，以統一對外軍購事權；同時藉建案工作專業職能整合管控機制，降低軍購風險。

台三軍採購無人機預算曝光 同日送達台立法院的2024年度國防預算書顯示，三軍採購軍規商用無人機案，包括微型無人機項目是由陸軍統籌建案，陸軍需要320架，空軍需要315架，在目獲型無人機項目陸軍需要72架，預算為12.84億元（新台幣‧下同，約3.16億港元）。此外，陸軍戰術型無人飛行載具需要201架，預算相若；海軍陸用監偵型無人機需要960架，預算多約一倍，總預算為49.78億元（約12.26億港元）。本報綜合報道