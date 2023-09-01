應對人口老化 退休師重返校園

該計劃是總結「中小學銀齡講學計劃」、「高校銀齡教師支援西部計劃」的試點經驗，對標新形勢新任務強調頂層設計。計劃包含五大行動，分別是支持普通高等教育行動聚焦服務國家戰略需求；支持職業教育行動聚焦深化產教融合；支持基礎教育行動聚焦基礎教育提質擴優；支持終身教育行動聚焦建強師資隊伍；以及支持民辦教育行動聚焦各級各類民辦學校發展。

計劃明確，經過約3年時間，銀齡教師服務各級各類教育的工作體系基本健全，服務能力不斷提升，政府主導、社會參與的銀齡教師發展格局基本形成，數碼化賦能銀齡教師工作水平不斷增強，開放靈活的線上線下支教方式不斷完善，全國銀齡教師隊伍總量達12萬人左右。據了解，教育部於2018年啟動「中小學銀齡講學計劃」，2020年實施「高校銀齡教師支援西部計劃」，累計招募兩萬多名中小學退休教師。