分析海洋污染源 2025年完成
【本報綜合報道】國家海洋環境監測中心主任王菊英近日稱，今年5月，生態環境部啟動第三次海洋污染基線調查工作。截至目前，春季航次採樣、分析測試工作已完成，夏季航次調查和入海污染源調查等任務正有序進行中，計劃於2025年完成全面調查和評估工作。
範圍着重近岸及海灣
此次調查工作目標是摸清中國管轄海域各類污染物本底、各海灣生態環境狀況和人類活動影響等，全面掌握海洋生態環境基本狀況和變化趨勢，以準確分析研判海洋生態環境保護面臨的突出問題和環境風險、實施有針對性的政策措施、制訂中長期規劃目標任務，實現精準、科學、依法治污等提供重要的基礎訊息和決策依據。
據悉，中國在1976年和1996年份分別開展了第一次和第二次全國海洋污染基線調查。第三次海洋污染基線調查範圍更加注重近岸海域和283個海灣。目前，夏季調查外業工作基本完成，已獲取中國近岸海域754個點位的調查數據約4.3萬個。下一步，生態環境部將按計劃推進秋季調查任務，指導沿海地方實施海灣精細化調查，並做好多源數據資料收集和成果集成等工作。
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