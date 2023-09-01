分析海洋污染源 2025年完成

範圍着重近岸及海灣

此次調查工作目標是摸清中國管轄海域各類污染物本底、各海灣生態環境狀況和人類活動影響等，全面掌握海洋生態環境基本狀況和變化趨勢，以準確分析研判海洋生態環境保護面臨的突出問題和環境風險、實施有針對性的政策措施、制訂中長期規劃目標任務，實現精準、科學、依法治污等提供重要的基礎訊息和決策依據。