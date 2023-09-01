捲款近億 通緝犯3年後終落網

【本報綜合報道】內地男子侯×軍於2020年曾因捲入經濟案件，涉案資金逾9,000萬元（人民幣‧下同，約9,810萬港元），被江西省公安部列為B級通緝犯。近日湖南長沙市公安局芙蓉分局根據線報成功逮獲侯男。侯男表示，他攜巨款潛逃3年，出門戴口罩和帽子遮蔽，購物都用現金，但仍被警方發現。

警懸賞10.9萬 江西警方去年曾對侯男發布懸賞通告通緝，直接逮捕侯男最多可獲10萬元（約10.9萬港元）獎勵。侯男潛逃後，一直杳無音信，至上月中發現其在長沙市岳麓區含浦附近有活動軌迹。芙蓉分局警方最終在鄉間小屋內將其逮捕，經多次追問下，男子最終承認自己就是侯×軍。

據指侯男攜帶大量現金潛逃期間，為逃避公安機關抓捕，不斷在各地躲藏，切斷一切外界通訊往來。他約半年前來到長沙，用虛假身份生活，刻意避開閉路電視監控區域。侯男落網後表示，他原本打算等涉案的錢財用完就去投案自首。目前，芙蓉區警方已對接江西警方，持續跟進後續工作。