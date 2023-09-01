城中城放火奪46命 台女改判殺人 逃過死刑

台灣高雄市鹽埕區2021年10月14日發生「城中城大樓」大火，釀成46死、43傷慘劇。52歲女子黃格格一審因放火罪判無期徒刑，褫奪公權終身。案件上訴至二審，周三高等法院高雄分院改判黃女殺人罪，惟法官認為不符「情節最重大之罪」，故不以死刑量刑，維持無期徒刑。全案仍可上訴。

檢方查出，黃女因懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，雙方發生口角，她在醉酒後將未熄滅的香灰倒在皮製梳化上，詎料引發大火，造成重大傷亡。高雄地院一審認為火災確定是黃女所引起，但遺留火源位置距離住戶至少有20米以上，無法證明她故意殺害大樓住戶，殺人罪名並不成立。

案件經上訴至二審時，高等法院高雄分院認定，案發前黃女傳訊給郭姓男友，內容提到「你要敢玩我就陪你玩，我沒甚麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」等。依據心理鑑定報告，顯示黃女性格衝動、報復心強、同理心低，還有教唆他人丟擲汽油彈前科，可見縱火是為報復洩憤。

二審認為縱火為報復洩憤 合議庭認為，即使黃女無殺人直接故意，仍有殺人不確定故意，故撤銷原判決「過失」認定，改依殺人罪論處。

有死者家屬在宣判後表示，不滿未判黃女死刑，直呼「殺人者要償命」。其中胡姓死者家屬稱，台灣常以聯合國兩公約為由不判死刑，質疑這樣只會令人有樣學樣，只要心情不好就放火。本報綜合報道