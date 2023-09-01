上海台北論壇落幕 簽3備忘錄

蔣萬安昨天早上會在上海濱江旁與台灣青年一起體驗上海的共享單車，隨後訪問上海環境能源交易所，另與台商在上海外灘浦華大飯店座談交流。他下午會參觀上海市長寧區的樂鄰坊、新涇五村，晚上簡單進餐後便乘搭長榮航空班機從虹橋機場歸航，當晚返抵台北松山機場。大陸官媒昨天以近半版的篇幅報道，引述當地學者形容雙城論壇是「和平之舟、親情之舟」，批評「民進黨總是責怪對岸，讓兩岸關係敵意升高」。