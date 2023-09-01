中尼簽自貿協定 合作升級

【本報綜合報道】中國商務部部長王文濤與尼加拉瓜總統投資、貿易和國際合作顧問勞雷亞諾，昨日分別在北京和馬那瓜代表兩國政府，通過視像方式簽署中尼政府自由貿易協定。協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

議會批准人大取代台立院 中尼兩國去年7月啟動自貿協定談判，雙方工作團隊密集開展磋商，今年7月完成談判。中方昨日通報形容，簽署自貿協定是中尼雙邊經貿關係史上重要里程碑，有利於持續釋放兩國復交紅利，進一步激發雙邊貿易投資合作潛力，推動中尼經貿合作提質升級，造福兩國和兩國人民。

通過自貿協定，中尼在貨物貿易、服務貿易和投資市場准入等領域將實現高水平相互開放，協定各領域案文規則體現了現代化、高水平和包容性。尼加拉瓜上月曾在中美洲議會提案，要求撤銷台灣立法院的觀察員身份，由全國人大取代，中美洲議會上周批准上述提案。

中國外交部發言人汪文斌昨日稱，中國與尼加拉瓜簽署自貿協定，將進一步激發兩國投資貿易合作潛力。雙方自去年7月啟動自貿協定談判以來，一年內完成談判，彰顯兩國高水平互信和深化務實合作的積極意願。汪文斌強調，中尼復交，兩國關係呈現跨越式發展，政治互信加速深化，各領域務實合作成果豐碩。