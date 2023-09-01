武漢病毒所主任入選中科院

【本報綜合報道】中國科學院和中國工程院昨天分別公布2023年院士增選有效候選人名單，中科院院士增選583名有效候選人，中工院院士增選655名有效候選人。曾捲入新冠病毒疫源爭議的中科院武漢病毒研究所研究員石正麗，亦在中科院候選人名單上。

部分候選人來自香港 石正麗名列中科院院士增選有效候選人的生命科學和醫學學部名單，其推薦人是中國細胞生物學家舒紅兵院士。中國著名結構生物學家顏寧亦名列生命科學和醫學學部名單上，她去年宣布辭去美國普林斯頓大學的教職，出任廣東省深圳醫學科學院創始院長。此外，部分候選人來自香港的多間大學。

石正麗1987年獲武漢大學遺傳專業學士學位，1990年獲中科院武漢病毒所病毒學碩士學位，現任武漢病毒所新發傳染病研究中心主任、武漢國家生物安全實驗室（四級）副主任、生物安全三級實驗室主任、生物安全工作委員會主任、新發病毒學科組組長。她2020年曾受訪指摘，美國時任總統特朗普聲稱新冠病毒是從武漢病毒所洩出一事完全違背事實，對方欠他們一個道歉。